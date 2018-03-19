Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak; Kars Ardahan Iğdır Vakfı Genel Sekreteri ve Akçakale Köyü Dernek Başkanı Taner Sarıçayır'ın yeğeni Dilara Yağbasan ile Ferhat Demirkaya çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Vakıf binasında gerçekleştirilen nişan merasiminde Mehmet Irak, gençlere evliliğin önemini anlattı.
Bugün 15:27 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
Dilara ve Ferhat yüzükleri taktı
Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Dilara Yağbasan ile Ferhat Demirkaya çiftinin nişan yüzüklerini taktı.
Bugün 15:27 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz