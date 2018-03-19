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Dilara ve Ferhat yüzükleri taktı

Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Dilara Yağbasan ile Ferhat Demirkaya çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak; Kars Ardahan Iğdır Vakfı Genel Sekreteri ve Akçakale Köyü Dernek Başkanı Taner Sarıçayır'ın yeğeni Dilara Yağbasan ile Ferhat Demirkaya çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Vakıf binasında gerçekleştirilen nişan merasiminde Mehmet Irak, gençlere evliliğin önemini anlattı.

Bugün 15:27 TSİ - Yaşam

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