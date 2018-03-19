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İşten çıkarılmaktan korkuyorlar

Kamu kuruluşlarında senelerdir kadro bekleyen taşeron işçiler geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan 696 sayılı KHK ile kamu işçisi olarak kadroya alındı. Ancak yayınlanan KHK eksiklikleri ile mağduriyetleri de beraberinde getirdi.

Senelerdir kamu kuruluşlarının çeşitli birimlerinde çalışan Sağlık personelleri, yemekhane personelleri, kiralık araç şoförleri gibi bir çok alanda hizmet veren taşeron işçiler KHK'da yer alan “Personele dayalı hizmet alımı ve Yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu işlere ilişkin hizmet alımları” ibaresinden dolayı kadroya giremediler.

"SADECE BİR MADDEYE UYMADIĞIMIZ İÇİN KADROYA ALMADILAR"

Kadroya giremeyen işçiler yaptıkları açıklamada, “Sayın Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu şartsız, koşulsuz herkesi kadroya aldık ve hiçbir taşeronu dışarıda bırakmadık demişti. Ancak bizler senelerdir kamuda hizmet verdiğimiz halde ve sadece bir maddeyi kapsamayıp bütün maddelere uygun olduğumuz halde bizleri kadroya almadıkları gibi taşeron dahi görmediler. Kurumların içinde bir kısmını kadroya alıp bir kısmını almamak çalışanlar arasında ayrım yapmak iktidar sahiplerine yakışmıyor. Bu problemin bir an evvel çözülmesini ve hakkımız olan kadronun verilmesini talep ediyoruz.” dediler. Kamuda çalışan ve kadro alamayan işçiler kadro beklerken Çalışma Bakanı Sarıeroğlu’nun kamuda taşeron kalmayacak ifadesinden dolayı işlerinden olmaktan korkuyorlar.

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