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Yavru köpeğin acı dolu anları...

İzmit'te başı plastik boruya sıkışan yavru köpek, şantiye çalışanlarının çabalarıyla kurtarıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde,bir köpeğin başının plastik boruya sıkıştığını fark edengenç, yakındaki inşaat çalışanlarından yardım istedi. Şantiye şefleri Fuat Gençceylan ve Fatih Güzel de birkaç dakika süren uğraşlardan sonra kerpeten yardımıyla boruyu keserek yavruyu kurtardı. Köpeğe yemek ve su veren çalışanlar, daha sonra hayvanı sokağa bıraktı. Bu arada şantiye çalışanlarının çabaları, orada bulunanlar tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde,Gençceylan ve Güzel'in, köpeğikurtarmak için kerpetenle boruyu kesmeleri, birkaç dakika sonrabaşını sıkıştığı yerden çıkardıkları hayvana sevgi göstermeleri yer alıyor.

"Köpeğe zarar vermeden müdahale ettik"

Gençceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,köpeğin durumunu bir gencinhaber verdiğini belirterek,köpeği bulunduğu yerden alıp şantiyeye getirdiklerini söyledi. Borunun biri tarafından geçirilmiş olabileceğini söyleyen Gençceylan, "Çünkü küçük köpeğin öyle bir boru içerisine girmesi söz konusu olamaz. Biz de köpeğe zarar vermeden nasıl kurtarabiliriz diye düşündük. Kerpetenle boruda açıklıklar oluşturarak, köpeğe zarar vermeden müdahale ettik. Kafasından boruyu çıkardık." diye konuştu.

"Onlar da can taşıyor"

Gençceylan, hayvanın şoku üzerinden atlatması için bir süre beklediklerini, daha sonra dasu ve yemek verip köpeği saldıklarını kaydetti. Gençceylan, "Hayvanlara karşı duyarlı olmak gerekiyor. Ekmek isteyemezler, su isteyemezler. Sessiz çığlıklarımız bizim onlar, tüm canlılara karşı saygılı ve sevgili olmak gerekiyor." ifadesini kullandı. Güzel deköpeği kurtardıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Sokaktaki hayvanlara herkesin yardımcı olması gerekir. Onlar da can taşıyor. Tüm hayvanlara yardımcı olmak gerekiyor. Hayvanları seversek insanları da severiz." diye konuştu.

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