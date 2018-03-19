Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 12 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 456,10 gram esrar, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet Glock marka tabanca ve tabancaya ait 24 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalarda ise 72 gram esrar, 2,5 gram metamfetamin, 2,5 gram sentetik uyuşturucu madde ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.