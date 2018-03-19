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Çiftlik Bank mağdurlarına 2. darbe!

'Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı' iddiaları doğru çıktı. Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı.

CNN Türk'e konuşan Avukat Serdar Öktem mağdurları uyardı. Çiftlik Bank mağduları ikinci kez dolandırıldı. Paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandılar. İddilara göre, İstanbul'da tam 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istediler. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL parayı elden teslim aldılar.

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