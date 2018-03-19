CNN Türk'e konuşan Avukat Serdar Öktem mağdurları uyardı. Çiftlik Bank mağduları ikinci kez dolandırıldı. Paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandılar. İddilara göre, İstanbul'da tam 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istediler. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL parayı elden teslim aldılar.
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Çiftlik Bank mağdurlarına 2. darbe!
'Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı' iddiaları doğru çıktı. Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı.
Bugün 15:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz