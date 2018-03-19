Temel Yılmaz’ın acı günü

İzmit Sanayi Sitesi’nin kurucularından ve Kocaeli Madeni İşler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Yılmaz’ın babası Ali Cevat Yılmaz (85) yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. Bir süre hastanede tedavi gören Ali Cevat Yılmaz evinde vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi yarın (20 Mart) öğleyin Zincirlikuyu Camii’nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.