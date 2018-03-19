İzmit Sanayi Sitesi’nin kurucularından ve Kocaeli Madeni İşler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Yılmaz’ın babası Ali Cevat Yılmaz (85) yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. Bir süre hastanede tedavi gören Ali Cevat Yılmaz evinde vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi yarın (20 Mart) öğleyin Zincirlikuyu Camii’nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 16:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:46 TSİ )
Temel Yılmaz’ın acı günü
Kocaeli Madeni İşler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Yılmaz’ın babası Ali Cevat Yılmaz yaşamını yitirdi.
Bugün 16:22 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz