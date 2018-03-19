Volkan Yılmaz'ın acı günü!

Kocaeli Ticaret Odası Başkanvekili ve Kocaeli Yılmazlar Otomotivin sahibi Volkan Yılmaz’ın dedesi Ali Cevat Yılmaz (85) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (20 Mart 2018 Salı) öğle namazına müteakip Bekirpaşa Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.