Kocaeli Ticaret Odası Başkanvekili ve Kocaeli Yılmazlar Otomotivin sahibi Volkan Yılmaz’ın dedesi Ali Cevat Yılmaz (85) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (20 Mart 2018 Salı) öğle namazına müteakip Bekirpaşa Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 16:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:27 TSİ )
Volkan Yılmaz'ın acı günü!
Kocaeli Ticaret Odası Başkanvekili Volkan Yılmaz’ın dedesi Ali Cevat Yılmaz, vefat etti.
Bugün 16:22 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz