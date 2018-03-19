Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclisi, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00’da KSO Konferans Salonu’nda toplanacak. Toplantıya konuk konuşmacı olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılacak.
Bugün 16:53 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:56 TSİ )
Hisarcıklıoğlu Çarşamba günü KSO’da
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu KSO'nun meclisine katılacak.
Bugün 16:53 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz