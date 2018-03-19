Barbaros Hayrettin Dünya Kupası finalinde

Türkiye Futsal kızlar Şampiyonu olan Barbaros Hayrettin Lisesi, bugün oynadığı yarı final maçında İtalyanları da devirerek final oynamaya hak kazandı. Final maçı yarın İtalya ile oynanacak. Dünya Kupası’nı Brezilya’da bir kez kıl payı kaçıran kızlar, bu kez şampiyon olmaya yemin etti. Dünya Kupası Şampiyonluğu, maç sırasında yaşamını yitiren takım arkadaşları Zeynep Eroğlu’nun ruhuna armağan edilecek.