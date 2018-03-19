Türkiye Futsal kızlar Şampiyonu olan Barbaros Hayrettin Lisesi, bugün oynadığı yarı final maçında İtalyanları da devirerek final oynamaya hak kazandı. Final maçı yarın İtalya ile oynanacak. Dünya Kupası’nı Brezilya’da bir kez kıl payı kaçıran kızlar, bu kez şampiyon olmaya yemin etti. Dünya Kupası Şampiyonluğu, maç sırasında yaşamını yitiren takım arkadaşları Zeynep Eroğlu’nun ruhuna armağan edilecek.
Bugün 17:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:21 TSİ )
Barbaros Hayrettin Dünya Kupası finalinde
Türkiye Futsal kızlar Şampiyonu olan Barbaros Hayrettin Lisesi, bugün oynadığı yarı final maçında İtalyanları da devirerek final oynamaya hak kazandı.
Bugün 17:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz