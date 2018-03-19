Küçükkaya: Ayaz ile 2019 çok zevkli geçecek

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Küçükkaya, “CHP artık 3 aşamalı bir yol izleyecek. Bu 3 aşamanın ilki önümüzdeki günlerde yapacağımız büyük buluşma olacak. 80 sonrası CHP tarihinde olan parti büyüklerimiz ile birlikte toplanıp 2019’a doğru yerel yol haritamızı çıkaracağız” dedi.

SUS PUS OTURUP KABUL MÜ EDECEKSİNİZ?

Modern şehirler çöp fabrikaları illaki kurarlar diyen Küçükkaya, “Bu çöp fabrikalarının hangi teknoloji ile kurulacağının, nereye kurulacağının iyi düşünülmesi gerekir. Önce çevre duyarlılığı, sosyal duyarlılığı ve sonra ekonomi duyarlılığını takip etmemiz gerekiyor. Ama burada tam tersi ilk olarak ekonomik duyarlılık takip ediliyor. İzmit için çok tehlikeli bir yere çöp fabrikası kuruyorlar. Büyükşehir yetkililerinin yeniden düşünmesi gerekiyor. İzmit Belediyesi kadrolarına şu sunuyorum. Dilovası ve Körfez’in reddettiği çöp fabrikasını siz sus pus oturup kabul edecek misiniz? Bizler çöp fabrikasının yeri ile ilgili hoşnutsuzuz. Bu konunun takipçisi olacağız” diye konuşacağız.

İZMİT’İN BÜTÇESİNİ ÇIKARDIM

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın her yıl CHP ve AKP’li yöneticileri toplayıp çalışmalarını değerlendirdiği toplantıda Küçükkaya’nın sorusu üzerine AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz salonu terketmişti. Konunun detaylarını anlatan Küçükkaya, “Senede bir kere yaptığımız bir toplantıydı. Nevzat Bey toplantıda bir sunum yaptı. Sunumdan sonra ben çıktım ve son 4 yıldır büyükşehir ve İzmit’in bütçesini koydum ortaya. CHP dönemindeki bütçeyi ortaya koydum ve bir soru sorudum”dedi.

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Küçükkaya, “Bir partiye seçimi kaybettiniz bir ilçe başkanı biz bu bütçeyle bunları yaptık bu kadar katkı sağladık. Harcadığınız parayla yaptığınız projeyi satıp kar edebileceğiniz bir projeniz var mı? Siz bu başarıyı gerçekleştireceğinize inanıyor musunuz? Diye soru sordum. Bu olayın içinde çöp fabrikası, MİA, Akmeşe’deki soruna kadar soruları sordum. Bazı meclis üyesi arkadaşlar bana siyaset yapıyorsun diye tepki gösterdiler. Burada hizmetlerden bahsetmem gerektiğini söylediler. Cevap vermesini bekliyordum ama yapmadı ve toplantıyı terk etti” şeklinde konuştu.

AYAZ’INGİTMESİNİ İSTEMİYORUM

Acı olan şudur ki Nevzat Beyle toplantıya devam ettik diyen Küçükkaya, “Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi söylemiş ama bunlar yalan. Bunu AKP’nin meclis üyelerine sorun. Biri benim Genel Başkanıma hakaret etse ben o salonda durmam ama AKP’liler böyle bir şey olmadığını bildikleri için salonu terk etmedi. Ben Hasan Ayaz’ın gitmesini istemiyorum. 2019 süreci onunla çok zevkli geçecek. Ben hiçbir devlet yetkilisine hakaret etmem. İftira atmalarına gerek yok” ifadelerine yer verdi.