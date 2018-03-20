Ceyhan’dan MHP’ye milli ittifak teşekkürü

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yöneticileri tarafından 25 Şubat tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede yeniden göreve gelen AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette AKP il yöneticileri de hazır bulundu. Ziyarette başkanların konuşmalarının ana gündem maddeleri geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı ve milli ittifak konuları oldu.

EN SICAK MESAJLAR KOCAELİ’DEN VERİLECEK

Ceyhan’a gerçekleştirdikleri ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bizler bugün AKP il başkanımız Ceyhan ve ekinine hayırlı olsun için geldik. Dün büyük kurultayımız için Ankara’daydık. Kurultayda Cumhurbaşkanın mektubunun okunması ve Sayın Genel Başkanımızın milli ittifaka ilişkin sözleri milli ittifakın sağlam temellere oturtturulduğunun göstergesidir. Kocaeli milli ittifaka dair sürdürülen çalışmalarda en sıcak mesajlar Kocaeli’den alınacaktır.17 aydır il başkanları masasında bulunuyoruz. Masaya öncülük eden Şemsettin Ceyhan’a teşekkür ediyoruz. Şemsettin Bey, masanın devam etmesinde emeği büyüktür. Masayı dağıtmamak adına elinden gelen özveriyi göstermiştir” diye konuştu.

MİLLİ İTTİFAK DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Büyük kurultayınızı bizler ekrandan takip ettik. Açıkçası Türkiye Cumhuriyeti adına başarılı bir kongreyi ifa ettiniz. Kurultayınızın milletimize ve partinize faydalar getirmesini temenni ediyoruz. Aydın bey her zaman iyi ilişkiler içerisinde bulunduğumuz birisidir. Böyle zamanlarda muhalefet partisi olmak, kararlar almak, ve böyle tavırlar almak bizim nezdimizde önemli bir yer tutmuştur. MHP gibi bir partide Cumhurbaşkanlığı seçimleri için irade koyacaksınız. Kolay kolay her liderin yapacağı bir şey değil. Devlet beyin milli ittifaka olan desteğinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki 2019’da bu birliktelik ülkem, milletim, devletimiz diyen diğer partilerdeki arkadaşlarımızın takdirini kazanacaktır” dedi.