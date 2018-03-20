Fuar alanında kaza: 3 yaralı

Kaza saat 17.00 sıralarında, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nin önündeki park alanında meydana geldi. Ahmet Taner Kılıç idaresindeki 41 FR 004 plakalı otomobil ile Kenan Filiz idaresindeki 41 LE 913 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, 112 Acil ekibi tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.