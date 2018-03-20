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Dilovalı gençler kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı!

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Murat Poyraz kazada hayatını kaybetti
Sercan Serdar kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Akçakoca ilçesi sapağından şehir merkezi yönüne gelen Serkan Serdar yönetimindeki 81 BH 119 plakalı araç, Karasu çevreyolu Ayazlı rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet İşleyen idaresindeki 54 E 2729 plakalı araca çarptı. Kazada Sercan Serdar ve Murat Poyraz hayatını kaybederken, Ahmet İşleyen, Murat Hurmadalı, Süheyla Arslan, Ülkü Hande Arslan ve Ceren Yağmur Söğütçü ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralananlardan Süheyla Arslan, Ülkü Hande Arslan ve Ceren Yağmur Söğütçü'nün Dilovası'nda yaşadığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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