İş yeri olanlar bu belgeyi almak zorunlu! Son gün 1 Temmuz...

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “ 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılarak geçici maddeler eklenmiştir.

YAPTIRMAYANA CEZA

Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamına alınmış olup bu işletmelerin sanayi siciline kayıtları yapılacaktır. 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt yaptırmayan işyerlerine idari para cezası uygulanacaktır. Değişiklik kanununa göre, ruhsat veren idareler, bundan böyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak isteyenlerden Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden sanayi sicil kaydı yaptırmalarını istemekle yükümlüdür. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenebilmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yaz getirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerler ile madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan işler (sanayi işleri) ve buraları işletenler sanayici sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerde madde kapsamına girmektedir” dedi.

AVANTAJLARI VAR

Ergin, sanayi sicil kaydı yaptıranların önemli avantajlar elde ettiğini de ifade ederek “belgeyi alanlar elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler. Ayrıca üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı da ödemezler. İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil Terkin işlemlerinden faydalanarak KDV ödemezler. Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar” şeklinde konuştu.