Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "21 Mart 2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.
Bugün 09:57 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:55 TSİ )
Araç sahiplerine kötü haber!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15 kuruş zam bekleniyor.
Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz