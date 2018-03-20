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Bugün 09:57 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:55 TSİ )

Araç sahiplerine kötü haber!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "21 Mart 2018 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.

Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi

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