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Bugün 10:01 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:08 TSİ )

BİM personel alacak!

BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Dortluoğlu: "2018'de 600'ü BİM, 30'u FİLE ve 100'ü yurt dışında olmak üzere 730 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde hedeflediğimiz ilave net istihdam sayısı 4 bin. Yurt dışı ile birlikte bu rakam 4 bin 500'e çıkıyor" dedi.

BİM'in 2017 sonuçları ve 2018 beklentilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Dortluoğlu, Türkiye'nin en büyük perakende şirketi olduklarını kaydederek, geçen yıl 2016'ya göre satışlarını yüzde 23,5 artırarak24 milyar 779 liraya yükselttiklerini aktardı.Şirketin net karının önceki yıla göre 2017'de yüzde 29 artışla 863 milyon liraya ulaştığını dile getiren Dortluoğlu, FAVÖK'ün ise 1 milyar 296 milyon TL düzeyine çıktığını bildirdi.

4.500 İSTİHDAM

Haluk Dortluoğlu, 2018'de geçen yıla göreyüzde 20 büyüme hedeflediklerini, bunun için sürekli yatırım yaptıklarını, geçen yıl 609 milyon TL yatırıma imza attıklarını, bu yıl750 milyon TL yatırım planladıklarını söyledi. Dortluoğlu, "2018'de 600'üBİM, 30'u FİLE ve 100'ü yurt dışında olmak üzere 730 yeni mağaza açacağız. Yurt içinde hedeflediğimiz ilave net istihdam sayısı 4 bin. Yurt dışı ile birlikte bu rakam 4 bin 500'e çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün 10:01 TSİ - Ekonomi

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