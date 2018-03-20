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Bugün 10:22 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 10:26 TSİ )

Ekmekteki tuz, deniz suyu tuzuna yakın

Dünya Tuz ve Sağlık Hareketinin (WASH) araştırması, bazı ekmeklerin deniz suyuna yakın tuz içerdiğini ortaya kondu.

WASH'un internet sitesinde yayımlanan ve Londra Quenn Mary Üniversitesi ortaklığında yapılan araştırmada, önemli bir gıda kaynağı olan ekmeğin içeriği araştırıldı. Araştırmada, 32 ülkeden beyaz, tam buğday, tahıllı, kepekli ve bazlama türü 2 binden fazlaekmekte bulunan tuz miktarları incelendi. Ülke bazında, en yüksek tuz oranı her yüz gramda 1,42 gram ile Makedonya'da üretilen beyazekmeklerde çıkarken, Çin her 100 gramda 0,65 gram tuz oranıyla en tuzsuzekmektüketen ülke oldu.

BAZLAMA TÜRÜ EKMEKLER DAHA TUZLU

Bazlama türü ile kepekliekmeklerin diğer tümekmektürlerinden daha tuzlu olduğu belirlenirken, karışık tahıllıekmeklerin da her 100 gramında ortalama 1,02 gramla en az tuz içerdiği tespit edildi. En fazla tuzun, Kanada'da üretilen, her 100 gramında 2,65 gram tuz olan birekmekçeşidinde bulunduğu tespit edildi. Bu miktar, her 100 gramında 3,5 gram tuz bulunan deniz suyuna oldukça yakın. Dünya Sağlık Örgütü, günlük tuz tüketiminin yetişkinlerde 5 gramı, 7 yaşından küçüklerde de 2 gramı geçmemesi uyarısında bulunuyor. Araştırmalar, ekmeğin içindeki tuz oranının 6 haftada kademeli olarak yüzde 25 azaltılması durumunda tüketicilerin farkı anlamadığını gösteriyor.

Bugün 10:22 TSİ - Sağlık

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