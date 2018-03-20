Kocaeli’nin ev şöleni başlıyor!

Evlenecek, evini yenileyecek ve ev sahibi olacakların büyük ilgisini çekecek olan Fuarlar, 21 – 25 Mart 2018 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. 5 gün boyunca sürecek olan Fuarlarda her güne özel etkinliklerin de düzenleneceğini belirten TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Evlenecek çiftlerimiz ve ev sahibi olmak isteyen ziyaretçilerimiz Fuarlarımızda istedikleri her şeye tek çatı altında ulaşabilecek. Son hazırlıklarımızı tamamladığımız fuarlarımız, evlenecek ve evini yenilecekler için büyük kolaylık sağlayacak. Fuarda emeği geçen tüm kurum, kuruluşlara ve katılımcılarımıza teşekkür ediyor, tüm ilgilileri Fuarımıza davet ediyoruz” dedi.

PEK ÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK

İDEV 2018- Doğu Marmara 4. İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı veDoğu Marmara 2. Gayrimenkul Fuarı’nda evlenecek ve evini yenilecekler tek bir çatı altında bir araya geliyor. Kocaeli Ticaret Odası, TÜYAP Anadolu Fuarcılık A.Ş işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB’in destekleri ile 21 – 25 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Fuarlar, evlilik hazırlığı yapan, evini yenileyecek ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayacak. Binlerce çifti ağırlamayı hedefleyen fuarlarda, özel gelinlik defilelerin yanı sıra yarışmalar, seminerler, müzik dinletileri ve daha pek çok etkinlik düzenlenecek.

“FUAR SAYILARI ARTTIRILMALI”

Programda konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Bildiğiniz üzere şehirlerin ve bölgelerin kalkınmasında nitelikli fuarlar büyük önem taşıyor. Türkiye’nin üretimine, ticaretine ve ihracatına yön veren ilimizi fuarcılıkta da cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak için ilimizdeki ve bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. İlimizde fuar sayılarının artması ve fuar alanımızın tüccar ve sanayicimize hizmet etmesi en büyük arzumuzdur. Yarından itibaren kapılarını açacak olan fuarımız ile ilgili bilgiyi Cihat Bey sizlerle paylaşacaktır. Bu yıl ilk kez İDEV Fuarı ile eş zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığı desteği ve ABİGEM işbirliği ile Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği düzenlenecektir” dedi.

“İŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Bulut sözlerini, “Bu kapsamda 8 farklı ülkeden yaklaşık 120 firma fuar alanımızda iş görüşmeleri gerçekleştirecektir. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda üyelerimizi uluslararası pazarlara ulaştırmaya gayret gösteren Odamız bu ve bunun gibi birçok etkinliği hayata geçirecektir. Son olarak, fuarımızın düzenlenmesinde katkı veren başta Valiliğimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediyemize, İzmit Belediyemize, Kocaeli Sanayi Odasına, Körfez Ticaret Odasına, Gebze Ticaret Odasına, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına, MARKA ve KOSGEB Kocaeli İl Müdürlüğüne ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadeleriyle sonlandırdı.

“BİRBİRİNDEN GÜZEL PROJELER”

Bulut’un ardından söz alan Tüyap Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Ev almak ve evini yenilemek isteyenler, yeni evliler ve evliliğe gün sayanlar ihtiyaç duyduğu her şeyi bu fuarlarda bulabilecek. İdeal ev, evlilik hazırlıkları Fuarı ile eş zamanlı Gayrimenkul Fuarı’nı da düzenliyoruz. Birbirinden modern konut, villa, işyeri ve rezidans projelerinin yer aldığı bu fuarda kendi evinin sahibi olmak isteyen çiftler birbirinden avantajlı konut projelerini değerlendirme fırsatı yakalayacak.’’ dedi. Aynı zamanda otomobil hayali kuran çiftler de segmentinin lider otomobil markalarının fuara özel kampanyalarından faydalanarak otomobil sahibi olabilecek.” dedi.

GÖRKEMLİ DEFİLELER VE KAZANDIRAN YARIŞMALAR

İDEV Fuarı’nın 2018 evlilik modasına yakından mercek tutacağını belirten Alagöz, fuarın defileler ve organizasyonlarla adeta bir festivale dönüşeceğini dile getirdi. Alagöz; “Katılımcı firmalarımızın en özel tasarımlarının sergileneceği Wedding Show 2018 defilesi fuarımızın ilk günü görücüye çıkacak. Fuarımızın 2. günü ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur stand-up show ile ziyaretçilerimiz ile buluşacak. Fuarımızın 4. günü ise ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk ÖZKAN’nın sunumu ile ‘Çiftler YARIŞIYOR’ yarışması düzenlenecek. Birçok çiftimiz bu yarışmada birbirinden güzel hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Tüm ilgilileri Fuarımıza bekliyoruz” dedi.Yoğun bir hazırlık ve tatlı bir koşuşturma içine giren çiftleri rahatlatacak olan Fuarda, çiftler tüm ihtiyaçlarına cevap bulurken aynı zamanda beş gün boyunca saç ve makyaj trendlerinin konuşulacağı söyleşiler, kına gösterileri gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

“YENİ BİR ÇIĞIR AÇILDI”

Alagöz’ün ardından söz alan İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, “Bu fuar İzmitimizin gelişimi açısında büyük önem arz ediyor. Ticaret odamızı tebrik ediyorum. Kocaeli’de belediyesiyle, ticaret odasıyla yeni bir çığır açılmış bulunuyor. Daha nice fuarlarda İzmit merkez olma hüviyetini sürdürüyor” şeklinde konuştu.

OTOMOBİL ÖZEL BÖLÜMÜ

Otomobil hayali kuran çiftler segmentinin lider otomobil markalarının fuarda özel kampanyalarından faydalanarak otomobil sahibi olacaklar. Dacia, Fiat, Honda, Hundai, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, SSanyong, Toyota gibi markalar fuarda en yeni modellerini sergileyerek ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

CO-MATCHİNG ETKİNLİĞİ

Kocaeli Ticaret Odası’nın Doğu Marmara ABİGEM ile birlikte fuar alanında düzenleyeceği Co-Matchingikili iş görüşmeleri etkinliği Kocaeli iş dünyası, dünya pazarıyla buluşacak. 21-22 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan Co-Matchingikili iş görüşmelerinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden firma temsilcileri, Türkiye pazarında stratejik ortak bulmak, yatırım ve ticaret ortamını değerlendirmek üzere Kocaeli iş dünyasıyla bir araya gelecek, iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Girişlerin ücretsiz olacağı Fuarlar, 21-25 Mart 2018 tarihlerinde 10.00-22.00, 21 Mart 2018 tarihinde 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

SİGORTACILIK İL DELEGELERİ TOPLANTISI FUARDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi’nce gerçekleştirilen Sigortacılık İl Delegeleri Toplantısı da İDEV Fuarı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 300 kişiden oluşan Sigortacılık İl Delegeleri, ilimizde ağırlanacak. Girişlerin ücretsiz olacağı Fuarlar, 21-22-23-24 Mart 2018 tarihlerinde 10.00-22.00, 25 Mart 2018 tarihinde 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

ETKİNLİKLER

Etkinlik Adı : WEDDING SHOW 2018 - Defile

Etkinlik Günü : 21 Mart Çarşamba

Etkinlik Saati : 19.00-21.00

Etkinlik Adı : OĞUZHAN UĞUR

Etkinlik Günü : 22 Mart Perşembe

Etkinlik Saati : 19.00-21.30

Etkinlik Adı : Dans Şov, Kına Gecesi vb Etkinlikler Katılımcı firmalarımız tarafından düzenlenecektir.(Detaylı liste ayrıca paylaşılacaktır.)

Etkinlik Günü : 22 Mart Perşembe

Etkinlik Saati : 12.00-21.00

Etkinlik Adı : ÇİFTLER YARIŞIYOR- Ufuk Özkan’nın sunumu ile

Etkinlik Günü : 24 Mart Cumartesi

Etkinlik Saati : 12.00-19.00