1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti

Körfez ilçesinin sevilen simalarından taksici Cenani Çilek (48) bir hafta arayla iki kez kalp krizi geçirdi. Esentepe Mahallesi’nde oturan Cenani Çilek, yaklaşık bir hafta önce evinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çilek doktorların müdahalelerine cevap vererek hayata tutundu. Dün akşam tekrar kalp krizi geçiren Çilek, bu kez hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.Cenani Çilek’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Gümüşhane’ye gönderildi.