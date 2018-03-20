Körfez ilçesinin sevilen simalarından taksici Cenani Çilek (48) bir hafta arayla iki kez kalp krizi geçirdi. Esentepe Mahallesi’nde oturan Cenani Çilek, yaklaşık bir hafta önce evinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çilek doktorların müdahalelerine cevap vererek hayata tutundu. Dün akşam tekrar kalp krizi geçiren Çilek, bu kez hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.Cenani Çilek’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Gümüşhane’ye gönderildi.
Bugün 10:56 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:51 TSİ )
1 haftada 2 kriz geçirdi, hayatını kaybetti
Körfez'de taksicilik yapan Cenani Çilek 1 haftada geçirdiği iki kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Bugün 10:56 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz