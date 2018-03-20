Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bylock isimli gizli iletişim aracını kullandığı ve örgütle irtibatlı derneklerde yönetici/üye olduğu iddia edilen 13 kişi 16 Mart tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Farklı meslek gruplarına mensup 13 kişiden Ö.A., V.Ş., C.A. ve A.G. isimli 4 kişi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Bugün 11:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
4 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonla gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü bugün adliyeye sevk edildi.
Bugün 11:07 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz