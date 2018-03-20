4 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün bylock isimli gizli iletişim aracını kullandığı ve örgütle irtibatlı derneklerde yönetici/üye olduğu iddia edilen 13 kişi 16 Mart tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Farklı meslek gruplarına mensup 13 kişiden Ö.A., V.Ş., C.A. ve A.G. isimli 4 kişi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.