Karaosmanoğlu: Vaatlerin %91'ini tamamladık

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 2014-2019 dönemi yatırım gündemine ilişkin program gerçekleştirdi. Antikkapı’da gerçekleştirilen basın toplantısına KOÜ Rektörü Saadettin Hülagü, AKP Kadın Kolları Genel Merkez eski başkanı Azize Sibel Gönül, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, eski bakanlar, eski milletvekilleri, mevcut belediye başkanları, geçmiş dönemde görev yapmış belediye başkanları, AKP ilçe başkanları, oda başkanları, sanayiciler, organize sanayi bölgesi yönetim kurulları, işadamları, meclis üyeleri, muhtarlar, sendika başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

İSTİHDAM İMKANLARIMIZ YÜKSEK

Kocaeli nüfusunun 1 milyon 800 bini aştığının altını çizen başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanından göç alıyoruz. Şehrimizin nüfusu her yıl ortalama 50 bin kişi artıyor. Kocaeli’nin yüz ölçümü 3 bin 626 kilometre kare. Tamamı büyükşehir hizmet sınırları içinde 500 mahallemiz var. Köylerimize de artık şehir merkezindeki hizmetler gidiyor. Binlerce işletmemiz var. İstihdam imkanlarımız yüksek. Bu büyükşehirde belediyenin olmadığı neredeyse hiçbir yer, hiçbir iş yok” dedi.

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 75’İN ÜZERİNDE

Son yaptığımız ankette vatandaşlarımızın hizmetlerden memnuniyet oranı yüzde 75’lerin üzerinde” diyen Karaosmanoğlu, “Bu oran başarılı olduğumuzu teyit ediyor. Bu başarı başta bize bu görevi veren halkımızın başarısıdır. Paydaşlarımızın masasıdır. Bugün kendine güvenen bir Türkiye var. Yeni dünya kurulacaksa, bu dünyanın yolu Türkiye’den geçecek. Türkiye'nin koşusu, engelleri aşa aşa devam eden bir koşudur. Hizmet ve eserlerimiz, her türlü engele rağmen yükselmektedir” ifadelerini kullandı.

PROJELERİN YÜZDE 91’İ TAMAMLANDI1024 PROJE HAYA GEÇTİ

Projelerin hayata geçirilme oranlarını paylaşan İbrahim Karaosmanoğlu, “Hali hazırda devam edenlerle birlikte, vaatlerimizin çok şükür % 91'i tamamladık. Önümüzde 1 yıl var. Hedefimiz, vaatlerimizin % 100'ünü tamamlamak. Bu dönem toplamda 1024 projemiz hayata geçti. Her zaman dediğimiz gibi, biz hizmet seferine memuruz, durmak yok, yola devam.18 Mart'ta,15 Temmuz'da ve gereken her zaman, vatanımız için, bağımsızlığımız için, bugünlerimiz için Gözünü kırpmadan ölüme giden, bu uğurda şehit olanları Rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Allah bizi kahramansız bırakmasın” diye konuştu.

TRAMVAY 4 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Tramvay ile bugüne kadar 4 milyon vatandaşın yolculuk yaptığını ifade eden Karaosmanoğlu, “Osmangazi Köprüsü devletin desteğiyle yapıldı. Fakat bizde belediye olarak bu projeyi takip ettik. Artık Gebze’den Karamürsel’e geçiş süresi 15 dakikadan daha az. Kocaeli trafiğini hafifletti. Tramvay projesine gelecek olursak. Yapım aşamasında sıkıntılar yaşandı. Fakat yapımı tamamlandıktan sonra halkımızı tramvayı sahiplendi. Günde 30 bin yolu taşıyoruz. Bugüne kadar tramvay ile 4 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Allah emeği geçenlerden razı olsun” şeklinde konuştu.

YENİ BELEDİYECİLİĞİN OKULU OLDUK

Konuşmalarına devam eden Karaosmanoğlu, “İnovasyon, markalaşma, sosyal hizmetler, sürekli eğitim, gençlere kariyer kültür, sanat, spor hizmetleri, psikolojik-sosyolojik danışma, teknolojiye erişim. Daha pek çok iş, artık belediyelerden beklenen işler; Yeni ve büyük talepler. Bina yapmak gerekiyorsa yapacaksınız Köprü yapmak, Kaldırım, altyapı yol yapmak gerekiyorsa yapacaksınız. Ancak belediyecilik sadece bunlar değil. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yeni belediyeciliğin okulu olduk desem, yeridir” şeklinde konuştu.

BİNLERCE ZİYARETÇİ

Kocaeli’nin Türkiye'nin sosyal proje üretim merkezi gibi çalıştığının altınız çizen başkan Karaosmanoğlu, “Treking Parkurlarımız, Kartepe Kayak merkezimiz, Sekaparkımız ve sahillerimiz her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Her şeyin mekanikleştiği bir dönemde Kocaeli doğrudan insana sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor. Bizim ürettiğimiz marka; Trafik kazası geçiren bir köpeğin canını aziz bilen Eren kardeşimizdir. Bizim ürettiğimiz marka; İlk yardım kursu alarak otobüste dili boğazına kaçan yavruyu hayata döndüren, Hayrettin kardeşimizdir. Bizim ürettiğimiz marka; köylerdeki yangına müdahale eden gönüllü hanım itfaiyecilerimizdir, sahillerde gönüllü olarak görev yapan Cankurtaranlarımızdır” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN MODELİ OLAN KOCAELİ’Yİ KURDUK

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bana soruyorlar, Bunca yıl sonra, Halkın teveccühünü nasıl diri tutuyorsunuz? Bunun cevabı, Hizmeti bir gönül işi olarak görmektir. Bunun cevabı herkese her kesime eşit hizmet üretebilmektir. Bunun cevabı, Milletin derdiyle dertlenebilmektir. Bunun cevabı, Herkesin başkanı, herkesin belediyesi olabilmektir. İnsan ölür, kalır eseri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bu şuurla çalıştık çalışıyoruz. Yeşil ve maviyi birbirine kavuşturduğumuz Körfez sahilleri bu eserlerdendir. Bilim Merkezi, Kâğıt Müzesi, Kitap Fuarı, Tarih Sempozyumları, 23 Nisan Çocuk Şenliği Kartepe Zirvesi, Diriliş Kampları, Akçaray, Tüneller, Köprülü kavşaklarımız, Alt Geçitler, Gri Su, Arıtma Tesisleri, Namazgâh Barajı, bütün bu hizmet ve eserler, bambaşka bir şehir olarak yeniden kurduğumuz Kocaeli'nin Cüzleridir, kısımlarıdır, bölümleridir. Bu eser ve hizmetlerle Şehircilik ve belediyecilik açısından Türkiye'nin modeli olan Kocaeli'yi kurduk. Kurduğumuz bu büyük şehri, Yeni hizmet ve eserlerle geliştiriyoruz, geliştireceğiz” dedi.

129 PROJEDE 211 NOKTADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devam eden projeler hakkında bilgiler veren Karaosmanoğlu, “129 projede 211 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Darıca-Gebze OSB Metro’sunun ön yeterlilik ihalesi yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir bölümü sınırlarımızdan geçiyor. Akçaray ilave hatlarla birlikte 20 kilometre uzunluğa ulaşacak. KartepeKöseköy tünel geçişi ile D-100 Karayolu’nun İzmit Kuruçeşme-Kartepe Özdilek arası kesintisiz hale geliyor. İzmit Otogar Kavşağı’nda ise sona gelindi. Yeni otoparkların projeleri ve çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi projesi 13 ayrı salonda 3 bin kişiye hitap edilecek” ifadelerinde bulundu.

TRAMVAY HATTI KURUÇEŞME’YE KADAR UZAYACAK

Planlanan projelerle ilgili konuşan Karaosmanoğlu, “Tramvay hattının batı ucu Kuruçeşme, doğu ucu ise Alikahya’ya kadar uzatılacak. Karamürsel’de bin 260 metre uzunluğunda yeni tünel yapılarak trafik kesintisiz sağlanacak. Belediye ve kurumlarına yeni hizmet binaları inşa edilecek. Spor tesislerindeki yatırımlarımız devam edecek.

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “2014 yılında, Yeni dönemin parolasını belirlemiştik. Bu parola, ulaşım yatırımları ve markalaşmaktı. Kocaeli'ne kazandırdığımız binlerce eser ve hizmete yenilerini ekledik, eklemeye devam ediyoruz. Bunları anlatırken, Hangi duyguyla hareket ettiğimizi, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şu dizesi çok güzel anlatıyor: Evet, bizim yüreğimizde Memleketimiz; Yaptığımız her işte memleket sevdamız var. Şimdi sizlere;2014 - 2019 hizmet döneminde yaptığımız ve plânladığımız hizmetlerden bazılarını sunacağım. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” sözleriyle basın toplantısını sonlandırdı.