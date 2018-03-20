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Hido'dan İzmit'e önemli proje

Türkiye Basketbol Federasyonu  Başkanı  ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, İzmit’te önemli bir projenin startını verdi.

Basketbol Federasyonu’nun “Her Okula Basketbol Sahası ve Potası Projesi” için pilot belediye seçilen İzmit Belediyesi’ndeki protokol töreni İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımıyla yapıldı. İzmit Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister, TBF Basketbolu Geliştirme Direktörü Fırat Eser, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de katıldı.

TÜRKOĞLU’NDAN DOĞAN’A TEŞEKKÜR

İzmit’in pilot bölge seçildiği projenin imza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, “ Bugün imzalarını attığımız projeyi çok önemsiyoruz. Projeyi bütün Türkiye geneline yaymak, herkesin basketbolu sevmesini istiyoruz. Bu proje ile basketbol sever sayısı daha da artacak. İzmit Belediye Başkanımıza, basketbola ve Türk sporuna katkıları için teşekkür ediyorum. Sporsever bir başkansınız. Bisiklet yolları, bisiklet, basketbol topu dağıtımları çok önemli. Bu çalışmaları takdir ediyoruz. Basketbola verdiğiniz destek bizi mutlu ediyor.

CUMHURBAŞKANI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Basketbolu daha iyi öğrenir ve ilerde iyi sporcular yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Genç kardeşlerimizi spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Ulusal projemizi İzmit Belediyesi ile başlıyoruz. Proje ile okul bahçelerine basketbol sahası ve potası yapılacak. Böylelikle öğrencilerimiz basketbolu daha çok sevip daha çok zaman ayıracaklar. Cumhurbaşkanımı da projeyi yakından takip ediyor. Basketbolun Türkiye’ye yayılmasında çok büyük çaba sarf ediyor. Destekleriniz için bir dostunuz olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE MODEL OLAN ÇALIŞMALAR

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da “sizi bir kez daha İzmit’e ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Basketbolu sevdirmek, dünya standartlarına çıkarmak için sessiz kalamayız. İzmit Belediyesi olarak Türkiye’ye model olabilecek çalışmalar yapıyoruz. Biz ilklerin belediyesiyiz. Bu yaptığımız çalışmalar, gelecek nesillerimizin daha sağlıklı, güçlü çağdaş uygarlıkla mücadelesinde her zaman önde yürümesinde çok önemlidir. Proje sayesinde Yeni Hidayet’ler yetişecektir. Bu örnek projemizin Türkiye’ye dalga dalga yayılacağına inancım sonsuzdur” şeklinde konuştu. İmza töreni sonrası Hidayet Türkoğlu, Başkan Doğan’a adının yazılı olduğu bir forma hediye etti.

Bugün 12:11 TSİ - Spor

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