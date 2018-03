Gökyüzünü rengarenk balonlarla donattılar

Körfez Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Körfez’deki down sendromlu çocuklar İstanbul’a aquapark gezisine götürülürken, etkinliğin başlangıcında belediye binası önünde bir araya geldiler. Down sendromlu çocuklar ile bir araya gelen Başkan İsmail Baran, onlarla birlikte farkındalık yaratmak adına gökyüzüne onlarca balon bıraktı.

FARKINDALIK OLUŞTURULMALI

Eğitimden kültür sanata, sporla rehabilitasyona kadar engelli ailelerinin sorunlarına uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan İsmail Baran, down sendromunun da bir hastalık değil, genetik farklılık olduğunu belirtti. Başkan Baran, “Dünya Down Sendromu Günü, bizlere down sendromlu bireyler hakkında toplumsal bilinç oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunuyor.

HASTALIK DEĞİL, GENETİK FARKLILIK

Down sendromlu bireyler, hala ayrımcılık ve ön yargı ile karşı karşıya kalıyor. Toplumuzda Down sendromlu bireylerin bizim bir parçamız olduğunu, eğitilebilir olduğunun bilinciyle hareket edilmelidir. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır” ifadelerini kullandı. Başkan Baran daha sonra çocuklarla birlikte gökyüzüne balonları bırakırken, onlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.