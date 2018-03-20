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Çanakkale Destanı'na muhteşem konser

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, “Çanakkale Zaferi’ni Anma Konseri ” düzenledi. Muhteşem gecede Çanakkale Destanı şarkılarıyla da milli ve manevi duyguları bir kez daha coşturdu.

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Korosu, milli ve manevi duyguları bir kez daha kabartan, “Çanakkale Zaferi’ni Anma Konseri” ile unutulmaz bir geceye imza attı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki 10 solistin yer aldığı koro 17 eseri seslendirdi. Vali Yardımcısı Osman Ekşi, EDOK Muharebe Destek Eğitim Komutanı Piyade Albay Şenol Ergin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı program günün önemine ilişkin konuşmalarla başladı.

BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Daha sonra Yasemin Yılmaz’ın sunuculuğunu yaptığı, Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki 40 kişilik koro alkışlarla sahne aldı. Koro, destanı anlatan birbirinden güzel eserleri başarıyla yorumladı.Zaman zaman birlikte söylenen eserlere davetliler de Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti. Huzurevi sakinlerinden İzzet Özer’in Çanakkale şiiri herkesi duygulandırırken, İzmit Halk Eğitim Merkezi halk oyuncularından Elif ve Okan Karagöz çiftinin zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Muhteşem görüntülerin yaşandığı akşamda protokol koro şefi başta olmak üzere emeği geçenlere çiçek vererek, teşekkür etti. Program protokolünde koroya katılmasıyla birlikte söylenen İzmir marşıyla sona erdi.

Bugün 13:19 TSİ - Gündem

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