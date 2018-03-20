Geçen 5 Mart'ta Kara Hacı Musa Mahallesi'nde bir inşaatta doğalgaz tesisatının döşenmesi sırasındaMelih Akdağ'ın ikinci kata uzattığı boru, elektrik hattıyla temas etti. Akıma kapılan, vücudunda yanıklar oluşan Melih Akdağ, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardındanKocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilenMelih Akdağ, önceki gün hayatını kaybetti.Melih Akdağ, Düzce'de toprağa verildi. Melih Akdağ'ın babası Remzi Akdağ'ın da 1992 yılında 32 yaşındayken, kaynak yaparken iş kazasında öldüğü öğrenildi.
Bugün 13:26 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:39 TSİ )
Elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti
Düzce'de, inşaatta doğalgaz tesisatını döşerken elektrik akımına kapılan Melih Akdağ (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akdağ'ın babasının da inşaatta kaynak yaparken iş kazasında öldüğü belirtildi.
Bugün 13:26 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz