Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:33 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:29 TSİ )

"Engelli çocuklar bisiklet ve tabletlerden mahrum kalıyor"

Kocaeli El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından engelli çocuklar yararına düzenlenen kermeste konuşan dernek başkanı Lütfi Sarıboğa, “Engelli çocuklarımız belediyelerin dağıttığı bisiklet ve tabletlerden mahrum kalıyor.” dedi.

Kocaeli El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından engelli çocuklar yararına düzenlenen kermes, İzmit Sanat Sokağında açıldı. Kermesin açılışına dernek başkanı Lütfi Sarıboğa, dernek üyeleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. 1 hafta boyunca açık kalak olan kermeste gıda ürünleri, ev yapımı aperatif gıdalar, tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar ve çeşitli malzemeler yer alıyor. Açılışta konuşan başkan Sarıboğa, “Biz henüz yeni kurulan bir derneğiz. Derneğimiz, engelliler yararına kurulmuştur amaç ve faaliyetleri de bu yöndedir. Engellilerin sosyal hayata daha fazla adapte olması ve hayat bağlılıklarını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yetkililerden yardım bekliyoruz

Sarıboğa, “Engelli çocuklarımız belediyelerin dağıttığı bisiklet ve tabletlerden mahrum kalıyor. Oysaki engelli arkadaşlarımız bisikletleri de tabletleri de ailelerinin kontrollerinde rahatlıkla kullanabilmektedir. Burada amacımız tableti ya da bisikleti almak değil, engelli kardeşlerimizi de düşündüklerini göstermek ve onların mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu konuda yardım istiyoruz. Öte yandan ailesi tarafından bütün engelli haklarından yararlanılarak sokağa bırakılan başıboş engelli kardeşlerimiz var. Yetkililerden bu konuda da yardım bekliyoruz” dedi.

Bugün 13:33 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İşten çıkarılmaktan korkuyorlar mask
İşten çıkarılmaktan korkuyorlar
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Temel Yılmaz’ın acı günü mask
Temel Yılmaz’ın acı günü
Şengül Yurt’a yakışan bir davranış mask
Şengül Yurt’a yakışan bir davranış
Çiftlik Bank mağdurlarına 2. darbe! mask
Çiftlik Bank mağdurlarına 2. darbe!
Cedit’te vatandaşlar ilk imzaları attı mask
Cedit’te vatandaşlar ilk imzaları attı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor... mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Veterinerler: Sakın 10 TL altındaki dönerleri yemeyin! mask
Veterinerler: Sakın 10 TL altındaki dönerleri yemeyin!
Ömer Sönmez hayatını kaybetti mask
Ömer Sönmez hayatını kaybetti

GALERİ

My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
Patentli ürününe yatırımcı arıyor mask
Patentli ürününe yatırımcı arıyor
Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar mask
Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu mask
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor mask
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları mask
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL