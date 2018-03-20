"Engelli çocuklar bisiklet ve tabletlerden mahrum kalıyor"

Kocaeli El Ele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından engelli çocuklar yararına düzenlenen kermes, İzmit Sanat Sokağında açıldı. Kermesin açılışına dernek başkanı Lütfi Sarıboğa, dernek üyeleri, engelli çocuklar ve aileleri katıldı. 1 hafta boyunca açık kalak olan kermeste gıda ürünleri, ev yapımı aperatif gıdalar, tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar ve çeşitli malzemeler yer alıyor. Açılışta konuşan başkan Sarıboğa, “Biz henüz yeni kurulan bir derneğiz. Derneğimiz, engelliler yararına kurulmuştur amaç ve faaliyetleri de bu yöndedir. Engellilerin sosyal hayata daha fazla adapte olması ve hayat bağlılıklarını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yetkililerden yardım bekliyoruz

Sarıboğa, “Engelli çocuklarımız belediyelerin dağıttığı bisiklet ve tabletlerden mahrum kalıyor. Oysaki engelli arkadaşlarımız bisikletleri de tabletleri de ailelerinin kontrollerinde rahatlıkla kullanabilmektedir. Burada amacımız tableti ya da bisikleti almak değil, engelli kardeşlerimizi de düşündüklerini göstermek ve onların mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu konuda yardım istiyoruz. Öte yandan ailesi tarafından bütün engelli haklarından yararlanılarak sokağa bırakılan başıboş engelli kardeşlerimiz var. Yetkililerden bu konuda da yardım bekliyoruz” dedi.