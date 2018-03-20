Dilovası Belediyespor eski Başkan yardımcılarından Adnan Sak ölümden döndü. Memleketi rizeye giderken talihsiz bir otomobil kazası geçiren Sak ve eşi Güler hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sak ailesinde ciddi bir durum yok. Ancak kaza hayli tehlikeliydi.
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Adnan Sak ölümden döndü
Dilovası Belediyespor eski Başkan yardımcılarından Adnan Sak, ölümden döndü.
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Bugün 13:47 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz