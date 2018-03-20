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Adnan Sak ölümden döndü

Dilovası Belediyespor eski Başkan yardımcılarından Adnan Sak, ölümden döndü.

Dilovası Belediyespor eski Başkan yardımcılarından Adnan Sak ölümden döndü. Memleketi rizeye giderken talihsiz bir otomobil kazası geçiren Sak ve eşi Güler hanıma geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sak ailesinde ciddi bir durum yok. Ancak kaza hayli tehlikeliydi.

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