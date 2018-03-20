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Şehitler için Erciyes'e tırmandılar

Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Bundan 103 yıl önce canlarını hiçe sayarak özgür ve bağımsız yaşadığımız bu vatanı bizlere emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz için Erciyes Dağı’na tırmandı.