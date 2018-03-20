18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kayseri’de bulunan Erciyes Dağı tırmanışını Dağcılık İl Temsilcisi, aynı zamanda Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü 2. Başkanı Sinan Fakir liderliğindeki Serdar Büyükkaya, Murat Eyigün ve Uğur Kopuz ekibi gerçekleştirdi. 3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’na tırmanan dağcılar, zirvede şehitler için dua ederek Türk Bayrağı açtı.
Bugün 13:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Şehitler için Erciyes'e tırmandılar
Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri Bundan 103 yıl önce canlarını hiçe sayarak özgür ve bağımsız yaşadığımız bu vatanı bizlere emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz için Erciyes Dağı’na tırmandı.
Bugün 13:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz