Bocce Küçükler İl Birinciliği yarın İzmit Gençlik Merkezi arkasındaki Bocce alanında yapılacak. Müsabakalar 9.00’da başlayacak ve sadece küçükler kategorisini kapsayacak. Eski günlere dönmeye ne dersiniz?
Bugün 13:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:57 TSİ )
Bocce izlemek ister misiniz?
Bize yabancı gibi gözüken, ama küçüklüğümüzün bilye oyunlarına benzeyen Bocce maçları ilgi çekiyor.
Bugün 13:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz