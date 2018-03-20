Acun Ilıcalı’nın izlenme rekorları kıran Survivor’a benzer bir stili olan Modern Pentatlon, birçok branşı içeren karma bir yarışma olarak izleniyor. Müsabakalar yarın saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.
Bugün 13:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
İşte size yerli Survivor!
Küçük-Yıldız-Genç Modern Pentatlon İl Birinciliği bugün İzmit Atletizm Pisti ve Kocaeli Yüzme Havuzu’nda yapılacak.
Bugün 13:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz