U-13, U-16’lar potaya yükseliyor

Kocaeli U-13 ve U-16 Erkekler Ligi’ne ait üç maç yarın oynanıyor. Üç maçın da programı şöyle…

19:00 U 13 Erkek Gölcük B.- İzmit B.İhtisas 17 Ağustos 20:30 U 16 E.2. K. Gölcük Bel. - K.Yıldız 17 Ağustos 19:45 U 16 E.2. K. İzmit Belediye - Gölcük Us İ.Atatürk