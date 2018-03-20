U-13, U-16’lar potaya yükseliyor

Kocaeli U-13 ve U-16 Erkekler Ligi’ne ait üç maç yarın oynanıyor. Üç maçın da programı şöyle…
|19:00
U 13 Erkek
Gölcük B.- İzmit B.İhtisas
17 Ağustos
20:30
U 16 E.2. K.
Gölcük Bel. - K.Yıldız
17 Ağustos
19:45
U 16 E.2. K.
İzmit Belediye - Gölcük Us
İ.Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz