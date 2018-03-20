Kocaeli Büyükşehir Belediye Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası yarın Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Müsabakalar 9’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Masa Tenisi Topaloğlu’nda
Kocaeli Büyükşehir Belediye Okullar Arası Masa Tenisi Şampiyonası Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılacak.
Bugün 14:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz