Küçük Yıldız Genç Dart 2.Ligi müsabakaları yarın Başiskele Spor Salonu’nda yapılıyor. Sabah 9.00’da başlayacak müsabakalar akşam saatlerine kadar art arda devam edecek.
Bugün 14:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:04 TSİ )
Dart 2L. maçları Basiskele’de!
Küçük Yıldız Genç Dart 2.Ligi müsabakaları Başiskele Spor Salonu’nda yapılıyor.
Bugün 14:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz