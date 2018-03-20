Midi Voleybol’da 2 maç var

Kocaeli Midi voleybol kız ve erkek liglerine dahil birer maç var. Maçlar Derince Spor Salonu’nda… Program ise şöyle…

18:30 Midi Vol.-Kız C Körfez GB. A - Yenikent C Derince S.S.

20:00 Midi Vol.-Erkek Y.Kaptan - Kocaeli G. Derince S.S.