Midi Voleybol’da 2 maç var

Kocaeli Midi voleybol kız ve erkek liglerine dahil birer maç var. Maçlar Derince Spor Salonu’nda… Program ise şöyle…
18:30 Midi Vol.-Kız C Körfez GB. A - Yenikent C Derince S.S.
20:00 Midi Vol.-Erkek Y.Kaptan - Kocaeli G. Derince S.S.
Kocaeli Midi voleybol kız ve erkek liglerine dahil birer maç var.
Kocaeli Midi voleybol kız ve erkek liglerine dahil birer maç var. Maçlar Derince Spor Salonu’nda… Program ise şöyle…
18:30 Midi Vol.-Kız C Körfez GB. A - Yenikent C Derince S.S.
20:00 Midi Vol.-Erkek Y.Kaptan - Kocaeli G. Derince S.S.
Bugün 14:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz