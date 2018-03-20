Hentbolde salonlar küçüklerin

Kocaeli Küçük Kız ve Erkek Hentbol Ligi’nde yarın 3 maç var. Miniklerin heyecanı ücretsiz izlenebilecek. Maçlar Kartepe ve Başiskele’de. Program şöyle…

18.00 K.Kız K.Zirve G. -Gebze G. Kartepe

19.15 K.Erkek Öncü S.K.- Gebze G. Kartepe

18.00 K.Kız Gölcük G.-Çayırova G. Başiskele