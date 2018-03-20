Hentbolde salonlar küçüklerin

Kocaeli Küçük Kız ve Erkek Hentbol Ligi’nde yarın 3 maç var. Miniklerin heyecanı ücretsiz izlenebilecek. Maçlar Kartepe ve Başiskele’de. Program şöyle…
18.00 K.Kız K.Zirve G. -Gebze G. Kartepe
19.15 K.Erkek Öncü S.K.- Gebze G. Kartepe
18.00 K.Kız Gölcük G.-Çayırova G. Başiskele
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz