Basket değil futbol maçı

Günün en farklı skorunu, Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu elde ederken, Yeni Mahalle Ortaokulu’nu tam 11-0 yendi. Günün ilk maçında ise Fatma Seher Ortaokulu Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu’nu 7-0 mağlup etti. Üçüncü maçta da gol sağanağı sürdü. Mehmet Sinan Dereli ile 75. Yıl Cumhuriyet Okulu 3-3 berabere kalırken, statü gereği penaltılara geçildi ve bu karşılaşmayı penaltı atışlarında Mehmet Sinan Dereli 6-4 kazandı. Günün son maçında ise 7. Boru Ortaokulu Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’nu 6-0 yendi. 2.Lig Yıldız Erkekler futbol ikinci maçları bugün M.Ali Kağıtçı’da 4 maçla devam edecek.
FATMA SEHER OO: 7 Y.KAPTAN EDEBALİ OO: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Mustafa Çalışkan ***
FATMA SEHER OO: Burak ***, Furkan ***, Baran ***, Ahmet Melih ***, Harun ****, Onur *** (Ferdi **), Emir ***, Mertcan *** (Berkay **)
Y.KAPTAN EDEBALİ OO: Mert **, Efe **, İbrahim **, Çınar ***, Emir **, Tolga **, Metin **, Talha **
GOLLER: Harun (3), Emler (2), Baran (1), Onur (1)
M.SİNAN DERİLİ OO: 6 75 YIL CUMHURİYET OO: 4
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Kemal Gürcüoğlu **
M.SİNAN DERİLİ OO: Ahmet ***, Yağız ***, Ata ***, Arda ***, Barkın *** (Alperen **), Talha ***, Baran ***, Fatih ***
75 YIL CUMHURİYET OO: Mert ***, Tolga **, Melih **, Hasan ***, K.Talha ***, Efe ***, Yiğit **
NORMAL SONUÇ:3-3
GOLLER: Talha (1), Baran (2) (M.Sinan Dereli),K.Talha (1), Efe (2)(75 Yıl Cumhuriyet)
PENALTI ATANLAR: Talha, Fatih, Buğra (M.Sinan Dereli)Yiğit (75 Yıl Cumhuriyet)
PENALTI KAÇIRANLAR: Baran (M.Sinan Dereli) Oğuz, Hasan, Efe (75 Yıl Cumhuriyet)
YENİ MAHELLE OO: 0 Ş.Ö ERKAN AYDIN OO: 11
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Mustafa Çalışkan
YENİ MAHALLE OO: Ahmet **, Murat **, Burak **, Yusufhan **, Oktay ** (İnayet **), Ahmet **, Ömer ** (Hüseyin **), Yunus **
Ş.Ö ERKAN AYDIN OO: Kutay ***, Tuncer ***, Mert ***, İsrafil ***, Diyar ***, Baran *** (Ferhat **), Ruşat ***
GOLLER: Diyar (4), Tuncer (2), Mert (2), Baran (2), İlker (1)
7 BORU OO: 6 ALBAY İ.KARAOĞLANOĞLU OO: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Kemal Gürcüoğlu ***
7 BORU OO: Ali ***, Emre *** (Yunus Emre **), Kürşat ***, Taha **** (Akif **), Umut ***, Erenay ***, Ege ***, Feridun ***
ALBAY İ.KARAOĞLANOĞLU OO: Mert **, Oğuzhan ***, Arda **, Koray **, Fahrettin **, Ayberk **, Bedirhan **, Yusuf **
GOLLER: Taha (3), Emre (2), Erenay (1)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz