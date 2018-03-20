Basket değil futbol maçı

Günün en farklı skorunu, Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu elde ederken, Yeni Mahalle Ortaokulu’nu tam 11-0 yendi. Günün ilk maçında ise Fatma Seher Ortaokulu Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu’nu 7-0 mağlup etti. Üçüncü maçta da gol sağanağı sürdü. Mehmet Sinan Dereli ile 75. Yıl Cumhuriyet Okulu 3-3 berabere kalırken, statü gereği penaltılara geçildi ve bu karşılaşmayı penaltı atışlarında Mehmet Sinan Dereli 6-4 kazandı. Günün son maçında ise 7. Boru Ortaokulu Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’nu 6-0 yendi. 2.Lig Yıldız Erkekler futbol ikinci maçları bugün M.Ali Kağıtçı’da 4 maçla devam edecek.

FATMA SEHER OO: 7 Y.KAPTAN EDEBALİ OO: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Mustafa Çalışkan ***

FATMA SEHER OO: Burak ***, Furkan ***, Baran ***, Ahmet Melih ***, Harun ****, Onur *** (Ferdi **), Emir ***, Mertcan *** (Berkay **)

Y.KAPTAN EDEBALİ OO: Mert **, Efe **, İbrahim **, Çınar ***, Emir **, Tolga **, Metin **, Talha **

GOLLER: Harun (3), Emler (2), Baran (1), Onur (1)

M.SİNAN DERİLİ OO: 6 75 YIL CUMHURİYET OO: 4

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Kemal Gürcüoğlu **

M.SİNAN DERİLİ OO: Ahmet ***, Yağız ***, Ata ***, Arda ***, Barkın *** (Alperen **), Talha ***, Baran ***, Fatih ***

75 YIL CUMHURİYET OO: Mert ***, Tolga **, Melih **, Hasan ***, K.Talha ***, Efe ***, Yiğit **

NORMAL SONUÇ:3-3

GOLLER: Talha (1), Baran (2) (M.Sinan Dereli),K.Talha (1), Efe (2)(75 Yıl Cumhuriyet)

PENALTI ATANLAR: Talha, Fatih, Buğra (M.Sinan Dereli)Yiğit (75 Yıl Cumhuriyet)

PENALTI KAÇIRANLAR: Baran (M.Sinan Dereli) Oğuz, Hasan, Efe (75 Yıl Cumhuriyet)

YENİ MAHELLE OO: 0 Ş.Ö ERKAN AYDIN OO: 11

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Mustafa Çalışkan

YENİ MAHALLE OO: Ahmet **, Murat **, Burak **, Yusufhan **, Oktay ** (İnayet **), Ahmet **, Ömer ** (Hüseyin **), Yunus **

Ş.Ö ERKAN AYDIN OO: Kutay ***, Tuncer ***, Mert ***, İsrafil ***, Diyar ***, Baran *** (Ferhat **), Ruşat ***

GOLLER: Diyar (4), Tuncer (2), Mert (2), Baran (2), İlker (1)

7 BORU OO: 6 ALBAY İ.KARAOĞLANOĞLU OO: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Kemal Gürcüoğlu ***

7 BORU OO: Ali ***, Emre *** (Yunus Emre **), Kürşat ***, Taha **** (Akif **), Umut ***, Erenay ***, Ege ***, Feridun ***

ALBAY İ.KARAOĞLANOĞLU OO: Mert **, Oğuzhan ***, Arda **, Koray **, Fahrettin **, Ayberk **, Bedirhan **, Yusuf **

GOLLER: Taha (3), Emre (2), Erenay (1)