İzmit Bld.-Mersin Üni.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, hafta sonu Bursa’da ‘Hakem faciasıyla’ aldığı yenilgi sonrasında, yeniden yapılanmak için zorlu maçta Mersinli rakibini ağırlıyor. Saat yarın 18.00’de başlayacak maç İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Ücretsiz izlenebilecek maçtaki rakip ise Mersin Üniversitesi…