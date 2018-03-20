Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor, hafta sonu Bursa’da ‘Hakem faciasıyla’ aldığı yenilgi sonrasında, yeniden yapılanmak için zorlu maçta Mersinli rakibini ağırlıyor. Saat yarın 18.00’de başlayacak maç İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Ücretsiz izlenebilecek maçtaki rakip ise Mersin Üniversitesi…
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
İzmit Bld.-Mersin Üni.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde İzmit Belediyespor, hafta sonu Bursa’da ‘Hakem faciasıyla’ aldığı yenilgi sonrasında, yeniden yapılanmak için zorlu maçta Mersinli rakibini ağırlıyor.
Bugün 14:11 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz