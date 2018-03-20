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Bugün 14:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:15 TSİ )

7. Altın Kiraz Turnuvası artık bir marka oldu

Kentin önemli bir Spor markası haline gelen 7.Altın Kiraz Futbol Turnuvası, Ramazan Bayramı sonrası başlayacak. Komite başkanı Metin Özkan, konuyla ilgili olarak ‘Sevgiden Gelen Lezzetler’ mekânında basın toplantısı düzenledi…

Körfez Belediyesi Spor Danışmanı ve Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Metin Özkan, geleneksel olarak organize ettiği Altın Kiraz Dostluk Çim Halı Futbol Turnuvası’nın yedincisiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. İlimizin nezih mekânlarından, yöresel köy kahvaltısı ve yemekleri ile meşhur, Gölcük Saraylı Mahallesi’ndeki Sevgiden Gelen Lezzetler’de düzenlenen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

MUHTAR BÜYÜKBUDAK DA KATILDI

Toplantıda Saraylı Mahalle Muhtarı Rıfat Büyükbudak, Saraylı Mahallesi 1. AzasıMustafa Metin, Körfez Belediyesi Futbol Okulları ve Körfez Gençlerbirliği Futbol Koordinatörü Erdoğan Koç, İlimtepe Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İş İnsanı Vedat Kılıç ve Cengizhan Ayçiçek, Körfez Gençler Birliği antrenörleri Haluk Kaya ve Hamza Özyılmaz yer aldı.

SAĞLIK RAPORU VE TAAHHÜTNAME ZORUNLU

Sevgiden Gelen Lezzetler İşletmecisi Sevgi Giden Gürel, misafirlerine organik lezzetleri takdim ederken, Sevgi Turhan, Esra Giden ve Fatih Gürel de güler yüzlü hizmetiyle konuklardan tam not aldı. Metin Özkan, 7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın Ramazan Bayramı sonrası yapılacağını, 30 yaşının üstünde sporcuların turnuvaya katılacağını ve tüm sporculardan sağlık raporuyla taahhütname alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Bugün 14:12 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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