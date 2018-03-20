Aydın Ünlü: Kocaeli'nin çöp fabrikasına ihtiyacı var

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan büyük kurultay ile ilgili konuşan Ünlü , “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tüm teşkilatlarımız nazarında bir kez daha güven tazeleyerek yoluna devam etme kararı aldı” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINIYIZ

Konuşmalarına devam eden Ünlü, “Biz MHP olarak yorulmadık, yıkılmadık, ayaktayız. Türkiye’nin dünü, bugünü, yarınıyız. Ve bundan sonra Türkiye muazzam mücadele içindedir. Türk milleti varlığına, birliğine ve bekasına göz diken odaklarla tarihi bir hesaplaşma sürecindedir. Bizim duruşumuz nettir” şeklinde konuştu.

SAHAYA İNME ZAMANI GELDİ

Konuşmalarına devam eden Ünlü, “MHP büyük kurultayında coşkunun ve heyecanın büyük olduğunu gördük. Bu zamana kadar gördüğüm kurultayların en büyüğünün en heyecanlı olması bizim için sevindiricidir. Devlet Bahçeli MHP’yi sıkıntılı süreçten sakinliğe çıkarmıştır. Genel başkanımız yapması gerekeni yapmıştır. Artık partililerin, il yöneticilerinin, milletvekillilerinin yapması gerekenler vardır. Eğer bizler liderimizi anladık diyorsak il başkanları, ilçe başkanları planlı bir şekilde seçimlere hazırlanmamız gerekmektedir. Bütün alt yapısını tamamlamış MHP teşkilatlarının sahaya inme zamanı gelmiştir” ifadelerinde bulundu.

KARAOSMANOĞLU BAŞARILIDIR

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım gündemi programına katılması sorulan Ünlü, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada %91 oranında projelerini tamamladı. Seçim beyannamesinin %91’ini tamamlayan bir belediye başkan başarılı bir belediye başkanıdır” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’NİN ÇÖP FABRİKASINA İHTİYACI VAR

Çöp fabrikası ile ilgili olan soruya cevap veren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Çöp fabrikası ile ilgilisi ise il başkanları masasında gündeme gelmiş bir konudur. Siyasi parti yöneticileri Avrupa’ya kadar gitmiştir bu konuyla ilgili. Kocaeli’ye bir çöp fabrikası lazımdır. Sıkıntı yer tespitidir.. Bende diyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı 1 ay çöp toplamasa bu çöpler nereye konulur ? Evimizin bir bölümünde çöp saklayacak olsak evimizde çöpü nereye koyarız? Bu çöpleri kimse yakınında istemez. Bilirkişiler, bu konunun uzmanları ve Büyükşehir ekipleri yaptıkları ortak çalışma sonucu çöp fabrikasının yerini Umuttepe olarak belirlemiştir. Belirlenen yer çöp yakma tesisi yapılacaktır. Ve yapılan çalışmalarla birlikte çevreye duyarlı bir şekilde yapılacağı da görülmektedir.” Şeklinde konuştu.