Özkan: Körfez’e ve Kocaeli’ye yakışacağız

Özkan, centilmenliğin ön planda olması için çaba sarf edeceklerini belirtti ve şu ifadelere yer verdi: İlk önce Gölcük Saraylı’da yer alan Sevgiden Gelen Lezzetler mekanında bizleri en iyi şekilde ağırlayan Sevgi Hanım’a, Rıfat muhtara ve iş arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altın Kiraz Futbol Turnuvası marka oldu ve vizyonunu her geçen gün genişletiyor. Rekabet ortamı yüksek ancak her zaman ki gibi centilmenliğin önde olduğu bir organizasyon düzenleyeceğiz.

İNANIYORUM

Kayıtlarımız başladı ve turnuvamız bu yıl da 24 takımlı olacak. Bu yıl 30 yaşından küçük futbolcu oynayamayacak. Sağlık raporuna tabii ki hassasiyet göstereceğiz ve tüm futbolculardan taahhütname alacağız. Bir aksilik olmazsa Ramazan Bayramı’ndan sonra Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde turnuvamızı düzenleyeceğiz. İnanıyorum ki bu yıl da Körfez’e ve Kocaeli’ye yakışacak bir işe daha imza atacağız.