Serhat’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz

Kocaelispor’un sevilen taraftarlarından Serhat Boz, geçtiğimiz yıl maça giderken çıkan tartışmada hayatını kaybetmiş ve camiayı çok üzmüştü. Merhum Serhat Boz vefatının birinci yıldönümünde anıldı. SerhatBoz’un Kuruçeşme’deki evinde bir araya gelen taraftarlar ve Serhat’ın yakınları, dua okudu. Boz ailesini yalnız bırakmayan Yeşil Siyahlılar, Serhat için Kuruçeşme meydanında dev pankart astı. Çorum Belediyespor maçında da taraftarlardan Koray Güler, Serhat’ın fotoğrafını Maraton kuleye çıkarmış ve taraftar 1 dakikalık sessizlik sağlayarak Serhat’ı dualarla anmıştı.