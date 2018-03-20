Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:25 TSİ )

Serhat’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz

Kocaelispor’un sevilen taraftarlarından Serhat Boz, geçtiğimiz yıl maça giderken çıkan tartışmada hayatını kaybetmiş ve camiayı çok üzmüştü.

BÜYÜT

Kocaelispor’un sevilen taraftarlarından Serhat Boz, geçtiğimiz yıl maça giderken çıkan tartışmada hayatını kaybetmiş ve camiayı çok üzmüştü. Merhum Serhat Boz vefatının birinci yıldönümünde anıldı. SerhatBoz’un Kuruçeşme’deki evinde bir araya gelen taraftarlar ve Serhat’ın yakınları, dua okudu. Boz ailesini yalnız bırakmayan Yeşil Siyahlılar, Serhat için Kuruçeşme meydanında dev pankart astı. Çorum Belediyespor maçında da taraftarlardan Koray Güler, Serhat’ın fotoğrafını Maraton kuleye çıkarmış ve taraftar 1 dakikalık sessizlik sağlayarak Serhat’ı dualarla anmıştı.

Bugün 14:23 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Golü, küfür eden kişiye armağan etti! mask
Golü, küfür eden kişiye armağan etti!
NBA efsanemiz Hidayet Türkoğlu, bugün İzmit’te mask
NBA efsanemiz Hidayet Türkoğlu, bugün İzmit’te
Barbaros Hayrettin Dünya Kupası finalinde mask
Barbaros Hayrettin Dünya Kupası finalinde
En ‘Güzel’ hakemler! mask
En ‘Güzel’ hakemler!
Yarımca galibiyeti koruyamadı: 3-3 mask
Yarımca galibiyeti koruyamadı: 3-3
Fatih bu sınavı da geçti mask
Fatih bu sınavı da geçti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor... mask
Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor...
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu! mask
Öfkeli kalabalık kapkaççıyı linç ediyordu!
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir? mask
Mehmet Çevik’in Çiftlik Bank ile ilişkisi nedir?
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var... mask
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Son 1 hafta, cezası var...
Veterinerler: Sakın 10 TL altındaki dönerleri yemeyin! mask
Veterinerler: Sakın 10 TL altındaki dönerleri yemeyin!
Ömer Sönmez hayatını kaybetti mask
Ömer Sönmez hayatını kaybetti

GALERİ

My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
Patentli ürününe yatırımcı arıyor mask
Patentli ürününe yatırımcı arıyor
Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar mask
Dereye tarihi geçmiş sucuk attılar
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu mask
Ford Otosan'ın ihracatı 5 milyar dolar oldu
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor mask
'My Life Kartepe' görücüye çıkıyor
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları mask
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL