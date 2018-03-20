Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. 2014-2019 dönemi yatırım gündemine ilişkin gerçekleştirdiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kent Meydanı ve Otopark projesinin tamamlandıktan sonra ilk 1,5 yıl ücretsiz olacağını söyledi. Karaosmanoğlu, proje ile birlikte şehir trafiğinin rahatlayacağını belirtirken Karaosmanoğlu, yapılacak olan otopark ile de park sorununun büyük ölçüde çözüleceğini söyledi. Karaosmanoğlu, “Eski valiliğin altında bulunan yere kent meydanı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca altında olacak olan otopark 450 araç kapasiteli olacak ve açılışı yapıldıktan sonra bir buçuk yıl ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı.
Bugün 14:51 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
İzmit kent meydanı otoparkı ücretsiz olacak!
İzmit Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı, tamamlandığında ilk 1,5 yıl ücretsiz olacak.
Bugün 14:51 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz