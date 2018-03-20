İzmit kent meydanı otoparkı ücretsiz olacak!

Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. 2014-2019 dönemi yatırım gündemine ilişkin gerçekleştirdiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kent Meydanı ve Otopark projesinin tamamlandıktan sonra ilk 1,5 yıl ücretsiz olacağını söyledi. Karaosmanoğlu, proje ile birlikte şehir trafiğinin rahatlayacağını belirtirken Karaosmanoğlu, yapılacak olan otopark ile de park sorununun büyük ölçüde çözüleceğini söyledi. Karaosmanoğlu, “Eski valiliğin altında bulunan yere kent meydanı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca altında olacak olan otopark 450 araç kapasiteli olacak ve açılışı yapıldıktan sonra bir buçuk yıl ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı.