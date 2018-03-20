Cumartesi günü sabahı meydana gelen olayda, Darıca balıkçı barınağında bulunan bir tekneden panelvan araca çuvallar dolusu midye yüklendi. Dudayev Parkı'nda görevli güvenlik görevlisi Nedim Aydemir, 4 kişiyi durdurmaya çalıştı. 4 kişi araca binerek kaçmaya çalışırken, aracın kapısına asılan Nedim Aydemir yerlerde sürüklendi. Araç uzaklaşırken, yaralanan Nedim Aydemir hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü plakası belirlenen aracın peşine düştü. Polis, İstanbul Tuzla'da 4 kişiyi gözaltına aldı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aracı kullandığı tespit edilen 18 yaşındaki A.G. ise ifadesinde midye kaçakçılığı yapmadıklarını, bir arkadaşına ait teknenin arıza yaptığını ve yardım amacıyla orada bulunduklarını, güvenlik görevlisinin aracına asıldığını görmediğini iddia etti. A.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kaçak midye avcıları yakalandı!
Darıca'da, midye dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaya çalışırken kendilerine engel olmak için aracın kapısına asılan güvenlik görevlisi Nedim Aydemir'in yaralanmasına neden olan 4 kişi, İstanbul Tuzla'da yakalandı. 3 kişi serbest bırakılırken, aracı kullanan 18 yaşındaki A.G. adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz