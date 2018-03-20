Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 21 Şubat tarihinde Cami Mahallesi'ndeki bir iş yerinden televizyon, 24 Şubat tarihinde Yalı Mahallesi'ndeki bir büfeden 5 bin TL değerinde sigara ve 1 Mart tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Erzurumlular Derneği'nden bir televizyon ve bir kamyonete ait anahtarı alarak kapı önündeki aracı çalan G.Y.'yi İstanbul Sultanbeyli'deki evinde yakalayarak, gözaltına aldı. G.Y.'nin çaldığı kamyonet de ele geçirildi. G.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bugün 15:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
Çaldığı kamyonetle yakalandı
Darıca'da, 2 iş yeri ve bir derneğe girerek hırsızlık yapan 18 yaşındaki G.Y., İstanbul'da yakalandı. G.Y.'nin çaldığı kamyonet ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz