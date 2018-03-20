Çaldığı kamyonetle yakalandı

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 21 Şubat tarihinde Cami Mahallesi'ndeki bir iş yerinden televizyon, 24 Şubat tarihinde Yalı Mahallesi'ndeki bir büfeden 5 bin TL değerinde sigara ve 1 Mart tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Erzurumlular Derneği'nden bir televizyon ve bir kamyonete ait anahtarı alarak kapı önündeki aracı çalan G.Y.'yi İstanbul Sultanbeyli'deki evinde yakalayarak, gözaltına aldı. G.Y.'nin çaldığı kamyonet de ele geçirildi. G.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.