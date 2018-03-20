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Emlakçılardan Ceyhan'a hayırlı olsun ziyareti

Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ve yönetimi, 25 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen 6’ncı olağan İl kongresinde yeniden göreve gelen AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ceyhan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu’nun yanı sıra, yönetimden Aytekin Türkyılmaz, Ahmet Özder, Ömer Küçük, Abdullah Kanpara, Ertan Karakaş, Fatma Kanat ve Adem Kabul katılım gösterdi.

YÜKÜNÜZ ÇOK AĞIR

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Siz bize göre daha yenisiniz. Nezaket ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum inşallah bizlerde sizilerin emlak işi doktorluk işine döndü. Yükünüz çok ağır. 4 yılınızı iyi bir şekilde yapacağınıza inanıyorum sizlere de hayırlısı olsun.

MEŞAKATLİ BİR İŞİMİZ VAR

11 Mart Pazar günü yapılan kongre sonrasında başkan seçilen Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, ilk ziyaretini AKP’ye gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Hacıoğlu, “2’nci döneminize girdiniz hayırlısı olsun. Meslek odamız kurulmadan önce 7 yıl dernek olarak hizmet ettik. Meslek odası bir kamu kuruluşudur bu süre zarfında deneyim sahibi olduk. Meslek adına hem de kentteki yerel yönetimler ile ilgili farklı bir anlayış ile hizmet vereceğiz. Bizler her yere adım atan insanlarız. Dışardan işimiz kolay görünüyor ama çok meşakkatli bir işimiz var” dedi.

EMLAK KANUNU İÇİN DESTEK VERİN

Aramızda çekirdekten yetişen arkadaşlarımız var diyen Hacıoğlu, “Coşkulu bir kongre geçirdik. Emlakçılık küçümseniyor ama çok ciddi ve zor işlerimiz var. İktidar partisi başkanı olarak sizden bir ricamız var. Emlak kanunu ile ilgili bizlere lütfen destek verin. İlerleyen günlerde konu ile ilgili bakanımızı da ziyaret etmek istiyoruz. Bu sorun ülkenin kanayan yarası. Amacımız kayıt dışını, kayıt içi yapmak. Bizim sıkıntımız kayıt dışı. Nice insanların canı yanıyor” diye konuştu.

Bugün 15:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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