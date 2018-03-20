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Görüm: Daha sık bir araya geleceğiz

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm’ü ziyaret eden AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Bundan sonrada diyaloğumuzu arttırarak daha sık bir araya gelmeye çalışacağız” dedi.

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve yöneticilerini ağırladı. Düzenlenen ziyarete, Kent Konseyi Meclis Başkanları ve ilçe yöneticileri de hazır bulundu. Kent Konseyi çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Genel Sekreter Gültekin Görüm, Başkan Ayaz ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.

BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ayaz, “Genel Sekreterimiz ve meclis başkanlarımızla fikir ve projelerimizi zaman zaman paylaşıyoruz ve çözüm noktasında istişareler yapıyoruz. Bundan sonrada diyaloğumuzu arttırarak daha sık bir araya gelmeye çalışacağız.Çalışmalarınızda başarılar diliyor, göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 15:25 TSİ - Siyaset

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