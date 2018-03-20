Yapılan değişikliklerle birlikteİl Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Aksakal Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne,Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Özdemir ise Narkotik Şube Müdürlüğü görevlerine getirildi.
Bugün 15:45 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:51 TSİ )
İl Emniyet'te şube müdürleri değişti
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde 3 ayrı şube müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı.
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Bugün 15:45 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz