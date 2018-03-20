İl Emniyet'te şube müdürleri değişti

Yapılan değişikliklerle birlikteİl Emniyet Müdür Yardımcısı Adnan Aksakal Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne,Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serdar Özdemir ise Narkotik Şube Müdürlüğü görevlerine getirildi.