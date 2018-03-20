TÜİK, illerin satın alma paritesini açıkladı. TÜİK verilerine göre en pahallı il İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir ve Ankara takip etti. Kocaeli ve Sakarya da dördüncü sırayı paylaştı. En ucuz iller ise Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.
Bugün 17:01 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 18:07 TSİ )
Pahalı bir ilde yaşıyoruz
TÜİK, illerin satın alma paritesini açıkladı.
Bugün 17:01 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz