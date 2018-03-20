Pahalı bir ilde yaşıyoruz

TÜİK, illerin satın alma paritesini açıkladı. TÜİK verilerine göre en pahallı il İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir ve Ankara takip etti. Kocaeli ve Sakarya da dördüncü sırayı paylaştı. En ucuz iller ise Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.