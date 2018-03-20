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Halkevi kapatıldı: 13 gözaltı!

Körfez'de bulunan Halkevi, yaz aylarında düzenlenen izinsiz kurslar nedeniyle valiliğin kararı ile kapatıldı. Mühürleme işlemine engel olmaya çalışan 13 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaz aylarında çocuklara yönelik düzenlediği kurslar nedeniyle Körfez Halkevi hakkında kaçak eğitim öğretim faaliyeti yaptığı iddiasıyla kapatma talebinde bulundu. Kocaeli Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebini onayladı. Körfez Belediyesi zabıta ekipleri karara ilişkin ihtarı geçen yıl Kasım ayında Körfez Halkevi'ne bildirdi. Halkevi üyeleri mahkemeye başvururken, yürütmeyi durdurma kararı alındı. Kocaeli Valiliği'nin yayınladığı yeni kararı zabıta ekipleri yeniden Halkevi yöneticilerine iletti. Bugün, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Halkevi önünde toplananlar, karara tepki gösterdi. Zabıta memurları, kararı Halkevi yetkililerine iletti.

ZABITA MÜHÜRLEDİ

Halkevleri Genel Sekreteri Özge Ozan yaptığı açıklamada, kapatmanın usulsüz olduğunu ve Halkevlerinin gençlere ücretsiz eğitim verdiğini, okullara kadar yerleşen cemaatlerin araştırılması gerektiğini söyledi. Zabıta ekipleri, mühürleme işlemini gerçekleştiremeyince geri çekildi. Polisin müdahalesi ile 13 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltı işleminin ardından zabıta mühürleme işlemini gerçekleştirdi.

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