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Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!

İskenderun’daki yakınlarının düğününe gitmek için Pegasus'a ait uçağa binen aile büyük mağduriyet yaşadı. Firma hakkında maddi manevi tazminat davası açan aileye Pegasus, rekor tazminat ödeyecek

Hatay'da düğünleri olan Kocaelili bir aile Adana'ya Pegasus firmasından uçak bileti aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binen aile Adana'ya indiğinde büyük bir şok yaşadı. Bavulların uçağa yüklenmesi için yetkililere teslim eden aile, bavullarının uçağa yerleştirilmediğini, İstanbul'da kaldığını öğrendi. Düğüne katılacak olan aile Adana'da alışveriş yapmak zorunda kaldı. Düğüne ev sahipliği yapan gelinin takıları da bavulda kalmıştı.

GÜNLER ÖNCESİNDEN HAZIRLIK YAPILDI AMA...

Yaşadıkları mağduriyeti mahkemeye taşıyan aile, Pegasus hakkında maddi manevi tazminat davası açtı. Mağdur edilen aileden İ.T İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne verdiği ifadesinde, mağdur olduklarını, düğüne günler öncesinden hazırlık yaptıklarını ifade ederek, “Valizlerimizin içerisinde gelin ve damada takılacak takılar, düğünde giyeceğimiz elbiselerimiz vardı. Düğüne yetişmemiz imkansızdı. İstanbul’dan gelecek olan valimizi bekleyecek zamanımız yoktu. Adana’da alışveriş yaptıktan sonra İskenderun’daki yakınımızın düğününe katıldık’ ifadesini kullandı.

REKOR CEZA!

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Pegasus firmasına aileye 17 bin 500 TL maddi ve manevi para ödenmesine karar verdi. Firma yerel mahkemede çıkan kararı Yargıtay’a yolladı. Yargıtay firmanın itirazını reddederek aileye 17 bin 500 TL ödenmesine karar verdi.Edinilen bilgilere göre, Pegasus tarihinde ilk defa bu kadar yüksek miktarda maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kaldığı öğrenildi.

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